سیاسة

"حقيقة قانونية دولية".. أحمد داود أوغلو: إقليم كوردستان كيان دستوري

"عندما تكون مسؤولاً رفيعاً في الدولة، فيتعين عليك أن تتعامل وفق الإطار القانوني والوقائع"
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رئيس الوزراء التركي السابق رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي السابق رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو
ترکیا إقليم كوردستان أحمد داود أوغلو تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء التركي السابق رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو اليوم الجمعة إن إقليم كوردستان كيان دستوري.

وأدلى داود أوغلو بهذه التعليقات خلال مشاركته في برنامج خاص بث على قناة في يوتيوب، قائلاً إن الدستور العراقي أقر إقليم كوردستان كياناً دستورياً.

وكان رئيس الوزراء التركي السابق يجيب على سؤال لأحد الحاضرين في البرنامج انتقد فيه داود أوغلو بسبب سياسته تجاه إقليم كوردستان.

وقال داود أوغلو "عندما تكون مسؤولاً رفيعاً في الدولة، فيتعين عليك أن تتعامل وفق الإطار القانوني والوقائع، ولا يمكن أن تتخذ قراراً مسبقاً إزاء أي مسألة".

وتابع "ثمة بلد اسمه العراق وفي داخله إقليم كوردستان العراق. في ذلك الوقت كان مسعود بارزاني رئيساً لإقليم كوردستان، والآن نيجيرفان بارزاني، وهذا ضمن دولة، وهي جمهورية العراق".

وأشار رئيس حزب المستقبل في حديثه إلى أنه "لا يمكن فرض أي أمر على هذه البلاد، لأن إقليم كوردستان العراق موجود وهو مثبت وجزء من العراق وفقاً للدستور العراقي الذي يجب على تركيا أن تمر عبره لإقامة علاقات مع هذه البلاد، وهذه حقيقة قانونية دولية".

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