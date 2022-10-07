اعتقال شخصين بتهمة اغتيال ضابط رفيع بعبوتين لاصقتين في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش (أمن) أربيل اليوم الجمعة اعتقال شخصين بتهمة اغتيال ضابط رفيع بتفجير عبوتين لاصقتين بسيارته في أربيل.

ووقع التفجير في حي سربستي عندما انفجرت عبوتان لاصقتان كانتا مثبتتين في سيارة الضابط في مجلس أمن إقليم كوردستان العقيد هاوكار عبد الله رسول.

ولقي الضابط هاوكار حتفه في الحادث، فيما أصيب أربعة من أفراد أسرته بجروح، حسبما ذكره مجلس أمن الإقليم ومصادر أمنية.

وقالت أسايش أربيل في بيان إن مفارزها نفذت مع مفارز مكافحة الإرهاب عملية خاصة في حي (شهيداني يكتي) في أربيل، وأسفرت عن اعتقال شخصين بتهمة اغتيال الضابط.

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

وأدان مجلس أمن إقليم كوردستان حادثة الاغتيال، ووصفها بأنها "عمل إرهابي جبان"، كما أعلن فتح تحقيق، وتوعد بإنزال القصاص العادل بحق الجناة.

وأشار المجلس في بيان إلى أن الضابط هاوكار نُقل إلى مدينة أربيل مؤخراً بسبب "خلافات وصراعات" داخل مؤسسة المعلومات (زانياري).