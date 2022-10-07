أمن

اعتقال شخصين بتهمة اغتيال ضابط رفيع بعبوتين لاصقتين في أربيل

وقع التفجير في حي سربستي عندما انفجرت عبوتان لاصقتان كانتا مثبتتين في سيارة الضابط
author_image Kurdistan24 اربیل
السيارة التي انفجرت فيها العبوتان اللاصقتان - صورة: كوردستان 24
السيارة التي انفجرت فيها العبوتان اللاصقتان - صورة: كوردستان 24
کوردستان إقليم كوردستان مجلس أمن اقليم كوردستان حي سربستي أسايش أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش (أمن) أربيل اليوم الجمعة اعتقال شخصين بتهمة اغتيال ضابط رفيع بتفجير عبوتين لاصقتين بسيارته في أربيل.

ووقع التفجير في حي سربستي عندما انفجرت عبوتان لاصقتان كانتا مثبتتين في سيارة الضابط في مجلس أمن إقليم كوردستان العقيد هاوكار عبد الله رسول.

ولقي الضابط هاوكار حتفه في الحادث، فيما أصيب أربعة من أفراد أسرته بجروح، حسبما ذكره مجلس أمن الإقليم ومصادر أمنية.

وقالت أسايش أربيل في بيان إن مفارزها نفذت مع مفارز مكافحة الإرهاب عملية خاصة في حي (شهيداني يكتي) في أربيل، وأسفرت عن اعتقال شخصين بتهمة اغتيال الضابط.

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

وأدان مجلس أمن إقليم كوردستان حادثة الاغتيال، ووصفها بأنها "عمل إرهابي جبان"، كما أعلن فتح تحقيق، وتوعد بإنزال القصاص العادل بحق الجناة.

وأشار المجلس في بيان إلى أن الضابط هاوكار نُقل إلى مدينة أربيل مؤخراً بسبب "خلافات وصراعات" داخل مؤسسة المعلومات (زانياري).

موضوعات ذات صلة
ترکیا

"حقيقة قانونية دولية".. أحمد داود أوغلو: إقليم كوردستان كيان دستوري
  59 دقائق
کوردستان

كليفرلي يؤكد لمسرور بارزاني تضامنه مع ضحايا الهجمات الأخيرة على كوردستان
  2 ساعات
کوردستان

في حوار صريح.. مسرور بارزاني يضع النقاط على الحروف في جملة قضايا داخلية والعلاقة مع بغداد
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف