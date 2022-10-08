مسرور بارزاني يُهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة ذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان في تهنأة بمناسبة ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام اليوم السبت "مع الإشراقة البهيّة لذكرى مولد نبي الرحمة سيّدنا محمد (صلّى الله عليه وسلّم)، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم".

وأضاف رئيس الحكومة "وفي هذه المناسبة المباركة، نسأل الله عزّ وجلّ أن يجعلها دافعاً متكاملاً في تعزيز القيم الدينية العليا والإنسانية، وترسيخ ثقافة التكاتف والتضامن والتسامح والتعايش السلمي بين شعوب العالم قاطبة".