الخارجية البريطانية تحذّر رعاياها من السفر الى العراق عدا كوردستان

أربيل (كوردستان24)- حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من السفر الى العراق عدا إقليم كوردستان في تعميم أصدرته الوزارة مؤكدة ان الوضع غير مستقر وقد يتدهور بفترة سريعة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها "ان العراق ما يزال عرضة للتوترات الإقليمية، وأن هناك مجموعات مسلحة تعارض الوجود الغربي في العراق وتشكل تهديدًا للمملكة المتحدة ومصالح أخرى في العراق، بما في ذلك الهجمات على القواعد العسكرية للتحالف العالمي والمباني الدبلوماسية والمواطنين الأجانب".

وأشار البيان الى "ان التوترات تتصاعد بسبب المفاوضات المطولة بشأن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2021"، مشيرا إلى أن "الاحتجاجات اندلعت في المنطقة الدولية في بغداد وما حولها، والوضع الأمني معرض لخطر التدهور، وما يزال الوضع غير مؤكد ويمكن أن يزداد سوءًا في غضون مهلة قصيرة".

وأضاف البيان "يجب تجنب أي مسيرات واتباع تعليمات السلطات المحلية، لانه من المرجح اندلاع مزيد من الاحتجاجات مع احتمال تصاعد العنف"، مبينا أن "هناك مناطق في إقليم كوردستان عرضة لهجمات متقطعة بالمدفعية والطائرات بدون طيار والصواريخ".

وأشار بيان الوزارة الى "احتمال وجود لتهديد متزايد ضد المصالح الغربية، بما في ذلك تهديد على مواطني المملكة المتحدة"، مخاطبا مواطني بريطانيا بالقول: "يجب أخذ الحيطة والحذر وأن يكون لديك ترتيبات أمنية قوية وخطط طوارئ وإبقائها قيد المراجعة، ومواكبة آخر التطورات، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام ونصائح السفر هذه".

وأوضح البيان انه "في سياق التوترات الحالية بشأن تشكيل الحكومة، يتم تذكير الرعايا البريطانيين بأن الدعم القنصلي في العراق محدود للغاية، وبحال حدوث مزيد من التدهور في الوضع الأمني ستكون المساعدة لمغادرة العراق متاحة عبر التالي :

قد تكون مؤهلاً للحصول على تأشيرة زيارة عند وصولك إلى العراق الفيدرالي

تحقق من متطلبات التأشيرة مع السفارة العراقية في لندن، أو القنصلية العراقية في مانشستر قبل السفر او في إقليم كوردستان العراق

يمكنك الحصول على تأشيرة لمدة 30 يومًا عند الوصول إلى مطار أربيل والسليمانية الدوليين، هذا صالح للسفر في إقليم كوردستان العراق فقط

يجب أن تظل يقظًا وأن تراقب تقارير وسائل الإعلام

هناك أيضًا تهديد كبير بالاختطاف في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك من كل من داعش والجماعات الإرهابية والمتشددة الأخرى، والتي يمكن أن تكون بدافع الإجرام أو الإرهاب

يجب عليك مراجعة الترتيبات الأمنية الخاصة بك بانتظام والنظر بعناية في أي خطط سفر في جميع أنحاء البلاد

تقوم تركيا بعمل عسكري منتظم في إقليم كوردستان العراق، وأحيانًا في الجنوب

هناك مخاطر خاصة في المناطق الجبلية، لا سيما حول قنديل ومخمور وبالقرب من الحدود مع تركيا

إذا كنت بالخارج وتحتاج إلى مساعدة طارئة من حكومة المملكة المتحدة، فاتصل بأقرب سفارة أو قنصلية أو مفوضية عليا بريطانية

تقوم السفارة البريطانية في بغداد والقنصلية العامة البريطانية في أربيل بتشغيل خدمة قنصلية محدودة عن طريق التعيين فقط

قدرة السفارة والقنصلية العامة على زيارة المواقع في جميع أنحاء العراق محدودة والسفر إلى المناطق غير الآمنة لتقديم الخدمات القنصلية قد لا يكون ممكنًا

قبل السفر ، تحقق من قسم "متطلبات الدخول" للاطلاع على قيود ومتطلبات الدخول الحالية في العراق