الأنواء الجوية: انخفاض درجات الحرارة بدءاً من الغد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي عن حالة الطقس في البلاد لهذا اليوم السبت والأيام التي تليه، وأكدت انخفاض درجات الحرارة لعدة درجات بدءاً من يوم غد.

وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان لها اليوم السبت "ان الطقس في إقليم كوردستان سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية 8-10 كيلومتر"، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى والجنوبية من البلاد "صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس والرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة 5-10 كيلومتر في الساعة ومدى الرؤية سيكون 8-10 كيلومتر".

وأضافت الهيئة في بيانها "حالة الطقس ليوم الاحد في إقليم كوردستان سيطون غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن منها تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلومتر في الساعة ومدى الرؤية 6-8 كيلومتر.

وتابعت الهيئة "في المنطقة الجنوبية والوسطى من البلاد ليوم الاحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم مع انخفاض درجات الحرارة عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الجنوبية ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح ستكون شمالية غربية في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى معتدلة السرعة 10-20 كيلومتر في الساعة ومدى الرؤية سيكون 8-10 كيلومتر.