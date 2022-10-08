برنارد ليفي: إقليم كوردستان يستطيع حل مشاكل الطاقة في أوروبا

أربيل (كوردستان24)- قال الفيلسوف والكاتب الفرنسي برنارد هنري ليفي اليوم السبت، إن إقليم كوردستان قادرٌ على حل مشاكل الطاقة الموجودة في أوروبا، مؤكداً أن أفضل إجابة للتهديدات التي يتعرض لها الإقليم هو الوحدة الوطنية.

حديث ليفي جاء أثناء مشاركته في مؤتمرالمسألة الكوردية في الشرق الأوسط الذي نظِّم في أربيل وبمشاركة عددٍ من المسؤولين السياسيين والأكاديميين الأجانب.

وقال برنارد ليفي إن "حكومة كوردستان قادرة على تذكير الأوروبيين بأن حل مشكلة الطاقة هنا وليس في مكانٍ آخر".

وأضاف "يجب أن يكون للدول الأوروبية استراتيجية واضحة لحماية إقليم كوردستان، لا اتفاقيةً مدتها عام، أو تقديم مبالغ مالية لتأمين رواتب البيشمركة".

وأكد أن "إقليم كوردستان والعراق قادران على حل خلافاتهما ومواجهة المشاكل التكتيكية والجذرية الموجودة، من خلال المطالبة من حلفائهما التوسط فيما بينهما".

وأوضح أن "إقليم كوردستان أصبح نموذجاً جميلاً للتعددية السياسية والحرية واحترام حقوق الإنسان وثقافة التعايش بين الأديان"، مؤكداً لذلك "تخشى دول الإقليم من انتشار هذا النموذج".

وأشار إلى أن "أفضل ردٍ على التهديدات التي تواجه إقليم كوردستان هو الوحدة الوطنية"، مشدداً على أن "الكورد دفعوا ثمناً باهظاً بسبب غياب الوحدة في العام 2017".

وفي نهاية حديثه قال برنارد ليفي مخاطباً شعب كوردستان "أظهروا ولائكم لأرضكم"، مؤكداً أن "الشعب الكوردي قدم تضيحاتٍ كبيرة في التاريخ للنهوض والاستمرار"، مشيراً إلى أنه "ليس متشائماً ولديه إيمان عميق بمستقبلٍ أفضل لكوردستان".

ويُذكر أنه في العام 2014 أخرج الفيلسوف والكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي فيلماً عن شجاعة البيشمركة، عُرض في الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي وفاز بجائزة السلام في برلين.