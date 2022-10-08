البرلمان العراقي يجتمع لمناقشة الهجمات الإيرانية والتركية على إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع مجلس النواب العراقي اليوم السبت، بحضور 198 نائباً، لمناقشة الهجمات الإيرانية والتركية على مناطق متفرّقة في إقليم كوردستان.

ومن المقرر أن يبحث البرلمان في جلسته الثالثة التي افتتحها رئيسه محمد الحلبوسي، هجمات إيران على قواعد ومقرات أحزابٍ كوردية إيرانية معارضة داخل إقليم كوردستان، والقصف التركي على مناطق حدودية.

واستهدف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ موجّهة ومسيّراتٍ مفخخة في الـ 28 سبتمبر أيلول الماضي، مقرات ومعسكرات سكنية للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في ناحية كويسنجق بأربيل.

كما استهدف الهجوم قواعد حزب كوملة الكوردي في قرية زركويزلة التابعة لمحافظة السليمانية، ومقر حزب الحرية الكوردستاني في في ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك.

وأسفرت عمليات القصف عن استشهاد 14 شخصاً، وإصابة 58 آخرين، بينهم مراسل ومصوّر فضائية كوردستان24.