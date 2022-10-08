ریاضة

بمشاركة مغنيّة عراقية.. (الفيفا) يطلق الأغنية الرابعة لبطولة كأس العالم

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أربيل (كوردستان 24)- أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، الأغنية الرسمية الرابعة لافتتاح بطولة كأس العالم، كبرى بطولات كرة القدم في العالم، بمشاركة 4 مغنيات عربيات، بينهم عراقية.

وسيتعاون في غناء الأغنية التي تحمل اسم (قناديل السماء)، كل من المغنية العراقية رحمة رياض، والإماراتية بلقيس، والمغربية الكندية نورا فتحي، وكاتبة الأغاني منال المغربية.

وكان الـ (فيفا) قد كشف في وقتٍ سابق، عن الأغنية الأولى باسم (هيا هيا) من غناء النجم الأمريكي ترينيداد كاردونا، والمغني الإفريقي دافيدو، والفنانة القطرية عائشة.

أما الأغنية الثانية، الخاصة بمونديال قطر 2022، حملت اسم (ارحبوا) وهي من غناء  البورتوريكي أوزونا مع مغني الراب الكونغولي جيمز، أما الأغنية الثالثة فحملت اسم (العالم ملك يديك).

ومن المقرر أن يطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم مزيد من التسجيلات قبل انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر في الفترة بين  20 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول 2022.

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