الحلبوسي يوجّه بالتنسيق مع كوردستان بشأن "خرق السيادة".. ويلّوح بمجلس الأمن

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت بتشكيل لجنتين برلمانيتين بالتنسيق مع إقليم كوردستان للتحقيق الشامل في الهجمات على الأراضي العراقية.

وتنفذ كل من إيران وتركيا باستمرار هجمات بشتى أنواع الأسلحة على مناطق داخل الإقليم، تقولان إن معارضيهما الكورد يتمركزون فيها.

وشهدت كوردستان أعنف هجمات في عمق الإقليم شنتها إيران بالطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية، مما أودى بحياة 13 شخصاً بينهم سيدة حامل وإصابة العشرات بجروح.

وقال الحلبوسي خلال جلسة عقدها البرلمان اليوم إن "العراق سيشارك في اجتماعات البرلمان الدولي ويتقدم ببند طارئ للحصول على التضامن الدولي، من أجل حفظ سيادته، ووقف الاعتداءات من أيّ جانب كان، ووقف التدخلات في شؤونه الداخلية".

وأضاف أنه وجّه لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين بـ"التحقيق في كامل أحداث القصف على الأراضي العراقية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وأشار الحلبوسي إلى أن ذلك يهدف إلى معرفة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، على أن تقدم التقرير إلى مجلس النواب.

ويقول الحرس الثوري إن قصفه الأخير استهدف مقرات للمعارضة الكوردية الإيرانية التي تتخذ من المناطق الحدودية منطلقاً "لتأجيج" الاضطرابات التي تفجرت بعد وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وهو ما أشعل موجة مظاهرات غاضبة.