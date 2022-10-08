سیاسة

الحلبوسي يوجّه بالتنسيق مع كوردستان بشأن "خرق السيادة".. ويلّوح بمجلس الأمن

تنفذ كل من إيران وتركيا باستمرار هجمات بشتى أنواع الأسلحة على مناطق داخل الإقليم
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
العراق إقليم كوردستان قصف إيران تركيا

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت بتشكيل لجنتين برلمانيتين بالتنسيق مع إقليم كوردستان للتحقيق الشامل في الهجمات على الأراضي العراقية.

وتنفذ كل من إيران وتركيا باستمرار هجمات بشتى أنواع الأسلحة على مناطق داخل الإقليم، تقولان إن معارضيهما الكورد يتمركزون فيها.

وشهدت كوردستان أعنف هجمات في عمق الإقليم شنتها إيران بالطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية، مما أودى بحياة 13 شخصاً بينهم سيدة حامل وإصابة العشرات بجروح.

وقال الحلبوسي خلال جلسة عقدها البرلمان اليوم إن "العراق سيشارك في اجتماعات البرلمان الدولي ويتقدم ببند طارئ للحصول على التضامن الدولي، من أجل حفظ سيادته، ووقف الاعتداءات من أيّ جانب كان، ووقف التدخلات في شؤونه الداخلية".

وأضاف أنه وجّه لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين بـ"التحقيق في كامل أحداث القصف على الأراضي العراقية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وأشار الحلبوسي إلى أن ذلك يهدف إلى معرفة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، على أن تقدم التقرير إلى مجلس النواب.

ويقول الحرس الثوري إن قصفه الأخير استهدف مقرات للمعارضة الكوردية الإيرانية التي تتخذ من المناطق الحدودية منطلقاً "لتأجيج" الاضطرابات التي تفجرت بعد وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وهو ما أشعل موجة مظاهرات غاضبة.

موضوعات ذات صلة
العراق

ساوم فتاة عربية الجنسية.. قوات الأمن تنقض على "مبتز إلكتروني" في بغداد
  30 دقائق
کوردستان

مسرور بارزاني يطرح حلاً حاسماً لإنهاء الخلاف بشأن مرشح رئيس الجمهورية
  1 ساعة
إيران

كندا تمنع 10 آلاف قائد في الحرس الثوري من دخول أراضيها
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف