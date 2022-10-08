سیاسة

ريبر أحمد: لا يمكن التوجه إلى بغداد بمرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية

شدد على أن يكون رئيساً للجمهورية جامعاً لكل المكونات تحت مظلة الدستور
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مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر أحمد
مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قال مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر أحمد اليوم السبت إنه لا يمكن التوجه إلى بغداد بمرشحين اثنين لمنصب الرئاسة.

ولا يزال الحزب الديمقراطي متمسكاً بريبر أحمد مرشحاً لرئاسة الجمهورية، فيما يصر الاتحاد الوطني على ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح.

وأضاف أحمد خلال مشاركته في ملتقى (القضية الكوردية في الشرق الأوسط) المنعقد بأربيل، أنه "لا يمكن الذهاب إلى بغداد بمرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية، ويتعين أن تكون آلية تسمية المرشح إما بواسطة الأكثرية الانتخابية أو عبر برلمان كوردستان باعتباره ممثل الشعب".

وتابع "وبخلاف ذلك ستُفرض بإرادة الآخرين، وليس بأصوات شعب كوردستان".

وشدد على أن يكون رئيساً للجمهورية جامعاً لكل المكونات تحت مظلة الدستور، مبيناً أن رئيس الجمهورية حصل على منصبه في عام 2018 بأصوات آخرين، ولم يكن ممثلاً للشعب الكوردستاني.

ومضى يقول "لا نريد تكرار هذه التجربة مطلقاً، ويجب أن يكون شعب كوردستان هو صاحب القرار وتسمية مرشحهم وحسم هذا الموضوع".

وفشل البرلمان العراقي ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية وذلك بسبب الخلافات حول أسماء المرشحين منذ الانتخابات التي أجريت قبل نحو عام.

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