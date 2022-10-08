أمن

ساوم فتاة عربية الجنسية.. قوات الأمن تنقض على "مبتز إلكتروني" في بغداد

لم يحدد الجهاز جنسية الفتاة على وجه الدقة
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المبتز الإلكتروني
المبتز الإلكتروني
العراق العراق الابتزاز الإلكتروني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الأمنية العراقية اليوم السبت اعتقال شخص مارس الابتزاز الإلكتروني بحق فتاة عربية الجنسية.

وجرت عملية الاعتقال في بلدة المحمودية الواقعة إلى الجنوب من بغداد، حسبما ذكره جهاز الأمني الوطني على صفحته في فيسبوك.

وقال الجهاز إن مفارزه تمكنت "من إلقاء القبض على المتهم بعد التوصل إلى عنوان سكنه الدقيق في قضاء المحمودية جنوبي بغداد".

وأشار إلى أن العملية نفذت بعد النظر في الشكوى الواردة إلى الجهاز عن "وجود شخص قام بابتزاز مواطنة في إحدى الدول العربية".

ولم يحدد الجهاز جنسية الفتاة على وجه الدقة، لكنه أشار إلى أن "المبتز" أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل.

وارتفع عدد حالات جرائم الابتزاز الإلكتروني في العراق بصورة غير مسبوقة، وبلغت في ثلاثة أشهر فقط 2452، وفق آخر إحصائية قضائية.

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