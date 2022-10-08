بينهم عراقيون.. "قوارب الموت" تحصد المزيد و"ميد 5" تتوقع الأسوأ

أربيل (كوردستان 24)- أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم السبت العثور على ست جثث إضافية لأشخاص كانوا قد قضوا في غرق زورقين كان على متنهما مهاجرون بفارق ساعات يومي الأربعاء والخميس قبالة اليونان، مما يرفع عدد الوفيات إلى 29 على الأقل.

وأفادت تقارير يونانية بانتشال الجثث الست قرب جزيرة كيثيرا الواقعة إلى الجنوب من شبه جزيرة بيلوبونيز حيث جنح مركب شراعي على متنه 95 مهاجراً ليل الأربعاء الخميس. وانتشلت فرق البحث خمس جثث يوم الجمعة، بينما عرقل سوء الأحوال الجوية عمليات البحث اليوم السبت.

ونجح خفر السواحل في إنقاذ 80 شخصا قدموا من العراق وإيران وأفغانستان. واضطر رجال الإنقاذ إلى استخدام رافعة لإنقاذهم بعدما علقوا عند سفح منحدر في جزيرة كيثيرا، في الوقت الذي أفادت فيه قناة (إي آر تي) اليونانية العامة بتوقيف أحدهم للاشتباه بأنه مهرب للمهاجرين.

وفي حادث آخر، لقي ما لا يقل عن 18 شخصا معظمهم من النساء، حتفهم من جراء غرق زورق كانوا على متنه قبالة جزيرة ليسبوس في شرق المتوسط.

وكان على متن الزورق 40 صومالياً، عشرة منهم فقط كانوا يرتدون سترات نجاة.

وأعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا يوم الخميس نحو 1500 شخص في الأشهر الثمانية الأولى من العام، أي بزيادة قدرها 600 شخص مقارنة بالعام الماضي.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي خلال المؤتمر الوزاري لمجموعة "ميد 5" المنعقد في بافوس القبرصية "يجب ممارسة ضغوط على تركيا وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي لمنع عمليات الإبحار غير القانونية انطلاقاً من تركيا وإلا فإن الخسائر البشرية ستتواصل".

وتضم مجموعة "ميد 5" الدول المتوسطية الخمس الموجودة في الصف الأمامي على صعيد استقبال المهاجرين وهي اليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا وإيطاليا.

وتتوقع مجموعة "ميد 5" وصول 160 ألف مهاجر هذا العام إلى سواحلها.