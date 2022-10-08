مجتمع

مصرع ثمانية أشخاص في حادث سير مروع بين دهوك ونينوى

جميع الضحايا مسيحيون ومن عائلة واحدة
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الحادث أودى بحياة عائلة
الحادث أودى بحياة عائلة
العراق العراق ألقوش تلكيف حادث سير

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 اليوم السبت بمصرع ثمانية أشخاص في حادث سير مروّع وقع بين محافظتي دهوك ونينوى.

ووقع الحادث على الطريق الرابط بين بلدتي ألقوش وبدريكه إلى الشمال من الموصل وجنوب دهوك، وأدّى كذلك إلى إصابة عدد آخر بجروح.

وقال مراسل كوردستان 24، إن جميع الضحايا مسيحيون ومن عائلة واحدة، وقضوا بعد أن اصطدمت سيارتهم بشاحنة حمل، مبيناً أن الحادث أدّى إلى اصابة ثلاثة أطفال بجروح.

وعادة ما تقع حوادث السير في هذه المنطقة بسبب تهالك الطرق وعدم التزام سائقي المركبات بالسرعات المحددة وبإجراءات السلامة المرورية.
 

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