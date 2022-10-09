بعد سلسلة من الانتكاسات... موسكو تعين سيرغي سوروفيكين قائدا جديدا لقواتها بأوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تكليف الجنرال سيرغي سوروفيكين، البالغ من العمر 55 عاما، والذي كان يقود مجموعة قوات الجنوب الروسية في أوكرانيا، قائدا جديدا لقواتها في أوكرانيا، وذلك بعد سلسلة هزائم منيت بها القوات الروسية.

وسبق لسوروفيكين أن شارك في الحرب الأهلية بطاجيكستان، وحرب الشيشان الثانية وكذا التدخل الروسي في سوريا في 2015.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام "تم تعيين جنرال الجيش سيرغي سوروفيكين قائدا للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

سبق أن شارك سوروفيكين (55 عاما) في الحرب الأهلية في طاجيكستان خلال التسعينات وفي حرب الشيشان الثانية في بداية الألفية الثالثة وفي التدخل الروسي في سوريا والذي بدأ العام 2015.

وكان يقود إلى الآن مجموعة قوات "الجنوب" في أوكرانيا، بحسب تقرير لوزارة الدفاع الروسية يعود إلى تموز/يوليو.

ولم يسبق أن كشف اسم سلفه رسميا، لكن وسائل الإعلام الروسية أشارت إلى أنه الجنرال ألكسندر دفورنيكوف الذي شارك بدوره في حرب الشيشان الثانية، وقاد القوات الروسية في سوريا في 2015 و2016.

ويأتي هذا القرار الذي أعلنته موسكو في واقعة نادرة، بعد سلسلة إخفاقات كبيرة للجيش الروسي في أوكرانيا.