هجوم مجهول الهوية يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرق سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أفاد الجيش الأمريكي في ساعة متأخرة من ليل السبت، بأن قوات مجهولة الهوية أطلقت صاروخا على قاعدة تستضيف قوات أمريكية وقوات محلية شريكة في سوريا دون أن يتسبب في إصابات أو أضرار.

فيما لم تذكر القيادة المركزية الأمريكية الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم الفاشل.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان مختصر، إن صاروخا من عيار 107 مليمترات سقط على قاعدة عسكرية، تأوي قوات أمريكية وأخرى محلية شريكة شمال شرق سوريا ولم يكن له أي تأثير.

وأضافت القيادة المركزية للجيش الأمريكي التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط "تم العثور على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق".

ولم تذكر القيادة المركزية الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن هذا الهجوم الفاشل.

يحدث ذلك بعد يومين فقط من غارة جوية غير معتادة نفذتها طائرة هليكوبتر أمريكية على قرية تسيطر عليها قوات الحكومة شمال شرق سوريا والتي أدت إلى مقتل أحد أعضاء تنظيم داعش الخميس الماضي. وعلى إثر ذلك بساعات أتت ضربة جوية أمريكية أخرى خلفت قتيليْن آخرين من أعضاء التنظيم.

وتتهم واشنطن فصائل مسلحة تدعمها إيران، بشن هجمات على القوات الأمريكية في الأشهر الأخيرة. ورسخت هذه الفصائل وضعها في سوريا أثناء قتالها لدعم الرئيس بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.