صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر بلغت أكثر من 7 ملايين برميل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بلغت أكثر من 7 ملايين برميل في شهر.

وذكرت الادارة في جدول لها، إن العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي 7.050 ملايين برميل، و بمعدل 235 ألف برميل يوميا منخفضا عن شهر آب/أغسطس الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.533 ملايين برميل و بمعدل 243 ألف برميل يوميا.

وتابعت "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول/سبتمبر بمعدل 343 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 120 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 202 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرة الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 275 الف برميل يوميا".

وأفادت إدارة المعلومات، أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 13 مليونا، و020 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك ".