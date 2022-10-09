سیاسة

وفد برئاسة الشمري يصل كركوك لتفقد الأوضاع الأمنية

author_image سوار أحمد
العراق العمليات المشتركة كركوك الأوضاع الأمنية

أربيل (كوردستان 24)- وصل اليوم الأحد، وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، عبد الأمير الشمري، إلى محافظة كركوك، لتفقد الأوضاع الأمنية.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة، إن "وفداً أمنياً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري وصل الى محافظة كركوك"، مبينة ان "الوفد يضم قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري وعدد من القادة الامنيين وهيئات الركن".

واضافت ان "الزيارة تهدف الى الاطلاع على الوضع الأمني وتفقد جميع القطعات العسكرية وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والأجهزة الأمنية العاملة بامرة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك في محاربة داعش وفرض الأمن والاستقرار في محافظة  كركوك".

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