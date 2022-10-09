سیاسة

"الائتلاف" يُجدّد استعداده لفتح حوارٍ مع الصدر

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العراق ائتلاف دولة القانون الصدر حوار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن ائتلاف إدارة الدولة، استعداده لفتح حوارٍ مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بهدف التوصّل لتفاهمٍ من شأنه إنهاء الانسداد السياسي في العراق.

وذكر الائتلاف في بيانٍ له، أن إدارة الدولة عقد اجتماعاً هاماً لهيأته القيادية في مكتب عمار الحكيم، نوقش خلاله  "تطورات الساحة السياسية العراقية واستمرار عمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة".

مؤكّداً أن الائتلاف "جدَّد استعداده لفتح حوار جدي مع التيار الصدري، للتفاهم حول إدارة المرحلة المقبلة"، مطالباً الحزبين الكورديين بـ "حسم مرشح رئاسة الجمهورية".

ويضم ائتلاف (إدارة الدولة) الذي شُكِّل أواخر سبتمبر أيلول الفائت، ستة أطراف سياسية هي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، تحالفا عزم والسيادة، وحركة بابليون، إضافة للإطار التنسيقي.

ومنذ الانتخابات التشريعية التي مضى على إجرائها عام كامل، يشهد العراق انسداداً سياسياً بعد انسحاب التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، من العملية السياسية في أعقاب فشله بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وإصراره على رفض مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة.

في وقتٍ تحاول بعض الأطراف السياسية، إنهاء الخلافات بين الطرفين الشيعيين (التيار الصدري والإطار)، بتقريب وجهات النظر بينهما، بهدف التوصل لمرشحٍ توافقي لمنصب رئيس الحكومة.

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