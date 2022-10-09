مقتل عضو في الحرس الثوري خلال احتجاجات بغربي إيران

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل أحد أعضاء فيلق "بيت المقدس" التابع للحرس الثوري الإيراني خلال احتجاجاتٍ شعبية تشهدها مدينة سنندج بمحافظة كوردستان غربي البلاد.

ودخلت الاحتجاجات الشعبية في إيران اسبوعها الرابع، في تحدٍّ واضح لممارسات السلطات المحلية في قمع المتظاهرين الذي خرجوا تنديداً بوفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" منتصف الشهر المنصرم.

وذكرت إذاعة طهران الرسمية، أن غلام رضا بامدي، قُتِل أمس السبت خلال "أعمال الشغب" التي جرت في مدينة سنندج.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل قائد وحدة النجدة بقوى الأمن الداخلي بـ مريوان، خلال ما أسمته طهران "أعمال الشغب" التي شهدتها المدينة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن بداية اكتوبر تشرين أول الجاري، مقتل ثلاثة أفراد من قواته وإصابة 32 آخرين، في هجومٍ مسلّح بمحافظة بلوجستان جنوب شرقي البلاد.

أكدت حينها الاستخبارات الإيرانية، أنها اعتقلت أكثر من 100 شخص، قالت إنهم ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق وأحزابٍ كوردية معارضة لـ طهران.

وفرضت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين، بينهم وزيرا الداخلية والنقل وقادة ومسؤولون في الحرس الثوري، لاتهامهم بالتورط في قمع الاحتجاجات الشعبية.

في المقابل، أصدرت الحكومة الكندية قراراً منعت بموجبه 10 آلاف من كبار الحرس الثوري الإيراني من دخول أراضيها، بسبب ما أسمته "ممارسات طهران العنيفة" ضد المحتجين.