شاخوان عبد الله يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية حول إعمام يخص اللغة الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- وجه نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله يوم السبت، لجنة التربية النيابية بتشكيل لجنة تحقيقية حول إعمام المديرية العامة للتقويم والامتحانات بشأن مادة اللغة الكوردية.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي في بيان، إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد وجه لجنة التربية النيابية بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيات الإعمام الصادر من المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية المتضمن عدم اعتبار الطالب راسباً في مادة اللغة الكوردية إذا لم يحصل على درجة النجاح".

وأكد أن "تلك التعاميم الصادرة والإجراءات مخالفة صريحة للمادة (4) أولاً من الدستور الذي نص : اللغة العربية والكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، والمواد (2/رابعاً) و (2/خامساً) من قانون اللغات الرسمية رقم 7 لسنة 2014".

وأضاف أن "عبدالله طالب وبشكل رسمي وزارة التربية في الحكومة الاتحادية بإلغاء مضمون الإعمام الصادر من المديرية العامة للتقويم والامتحانات لأنها غير مدروسة وتخالف الدستور والقوانين النافذة، ويجب الابتعاد عن التعامل بازدواجية مع اللغات في المواد الدراسية والمناهج التربوية".