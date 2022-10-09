سیاسة

برلمان كوردستان يصادق على تمديد دورته الخامسة لعامٍ آخر

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان اقليم كوردستان تمديد برلمان

أربيل (كوردستان 24)- صادق برلمان إقليم كوردستان في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، على قانون تمديد دورته التشريعية الخامسة الحالية لعامٍ آخر، وسط مقاطعة أعضاء الاتحاد الإسلامي وجماعة العدل الكوردستانيين.

ووفق قانون المشروع الذي قدّمه أعضاءٌ من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير وآخرون من باقي المكونات، فإن البرلمان الحالي سيستمر في أعماله حتى خريف 2023 المقبل.

كما يؤكّد المشروع في أحد بنوده، على ضرورة اكتمال الترتيبات القانونية والإدارية والفنية لإجراء انتخاباتٍ تشريعية نزيهة خلال هذه الفترة.

وتنتهي الدورة التشريعية الخامسة التي بدأت عام 2017، في السادس من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ويبلغ عدد مقاعد برلمان كوردستان 111 مقعداً، موزعة على 17 كتلة تضم كافة المكونات والإثنيات والقوميات المتعايشة داخل الإقليم.

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