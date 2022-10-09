بطولة "فاخرة" في قطر بكلفة إقامة قد تكون مرتفعة لبعض المشجعين

أربيل (كوردستان 24)- تراهن دول الخليج على السياحة الفاخرة التي تشتهر بها والتي قد لا تناسب بعض مشجعي كرة القدم الأقل قدرة على إنفاق الأموال، لتقديم بطولة كأس عالم استثنائية في قطر.

والإمارة الثرية هي أوّل دولة في الشرق الأوسط تستضيف أحد أهم الأحداث في العالم من 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار خلال هذه الفترة إلى 1,2 مليون شخص أي ما يقرب من نصف عدد سكان الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

وتعد قطر ببطولة كأس عالم استثنائية تستعرض خلالها ثقافة الصحراء البدوية والمرافق الحديثة والمطاعم الراقية في ناطحات السحاب المتلألئة.

على بعد ساعة بالطائرة، تمنّي دبي النفس أيضا باستضافة عدد ممن سيقصدون الدوحة. ويُنظر إلى دبي على أنها رمز للفخامة وتنتشر فيها سيارات الدفع الرباعي الباهظة الثمن أمام الفنادق الكبيرة.

وتقدم شركة "إكسبات سبورت" التي تتخذ من دبي مقراً والتي تقدّم نفسها على أنها شركة رائدة في مجال السياحة الرياضية في الخليج، باقات متنوعة لمشجعي كأس العالم بما في ذلك تذاكر طائرات إلى الدوحة.

وتقول مديرة الشركة سو هولت لوكالة فرانس برس "في الجمهور أشخاص لم يسبق لهم اختبار عنصر المغامرة في هذه المنطقة من قبل"، مشيرة إلى ان الشركة تقدّم حزمًا في دبي تتراوح بين 1500 دولار لأربع ليالٍ إلى 5000 دولار.

وبحسب هولت، فإنّ منطقة الخليج، لا سيما دبي، "معروفة" بتقديم "خدمات عالية الجودة" لا سيما في قطاع الفنادق والمطاعم، مع الإشارة إلى أن الزبائن الذين يقومون بعمليات حجز في الوقت الحالي يأتون من أميركا الشمالية بقدر ما هم من أوروبا أو الصين أو الهند.

يشمل العرض الرئيسي للشركة الإقامة في فندق ضخم جديد في قلب نخلة دبي، الجزيرة الاصطناعية،مع إطلالة مبهرة من المسبح المبني على السطح، لكنها تشير إلى أنها تقدم عروضا لأماكن إقامة أخرى تناسب "معظم الميزانيات".

ورغم العروض الحالية، قد يشعر العديد من المشجعين بنوع من التردد.