محكمة جنايات ديالى تحكم بالسجن المؤبد على أحد مفجري أبراج الطاقة الكهربائية

أربيل (كوردستان 24)- حكمت محكمة جنايات ديالى يوم الأحد 9 تشرين الأول 2022، بالسجن المؤبد، بحق شخص قام بتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية.

وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان، بأن محكمة جنايات ديالى أصدرت حكماً بالسجن المؤبد "بحق مجرم عن جريمة تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية في ناحية السلام قرية الوندية".

ويأتي الحكم استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية /1و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132 /1 عقوبات.