برلمان كوردستان يرسل لجنة إلى مناطق حدودية تعرّضت لقصف صاروخي

أربيل (كوردستان 24)- شكّل برلمان إقليم كوردستان لجنةً لزيارة منطقتي (بالكايتي وبرادوست) بقضاء سوران بمحافظة أربيل، تعرضت في وقتٍ سابق لقصفٍ صاروخي.

وقال نائب رئيس لجنة شؤون البيشمركه، عثمان سيداري، لـ كوردستان 24: "كلف البرلمان لجنةً من البيشمركه وعدد من النواب المتحدرين من المناطق التي تعرضت للقصف، بزيارتها والتحقيق بحيثيات القصف".

وأضاف، "سنلتقي خلال زيارتنا غداً بالمسؤولين الإداريين في تلك المناطق، لإجراء النقاشات بهدف التوصل لحلولٍ من شأنها أن توقف الاعتداءات".

وتابع، "بعد الانتهاء من تقييم الوضع، سنرفع إلى البرلمان تقريراً مفصلاً عن حجم الأضرار التي ألحقت بالمزارعين، ثم المطالبة بإجراء جلسةٍ خاصة، حول الهجمات الصاروخية التي استهدفت المناطق الحدودية".

وتعرضت مناطق في أربيل والسليمانية أواخر سبتمبر أيلول الفائت، لقصفٍ إيراني بالصواريخ والمسيّرات المفخخة، استهدف مقرات ومناطق سكنية لاحزابٍ كوردية إيرانية معارضة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

في وقتٍ تستمر المدفعية التركية بقصف مناطق حدودية، تقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، ويتسبب القصف بوقوع أضرار في ممتلكات المدنيين ومزارعهم.