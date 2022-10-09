"الإطار" يعلن تعليق تشكيل الحكومة لحين تحديد مرشحٍ لرئاسة الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإطار التنسيقي المكوَّن من عدة أحزابٍ شيعية عراقية، عن تعليق تشكيل الحكومة، لحين تحديد مرشحٍ لمنصب رئاسة الجمهورية الذي يتنافس عليه الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي، أحمد أسدي،في تصريحٍ صحفي: "إن تشكيل الحكومة عُلق بسبب عدم الاتفاق على مرشحٍ واحد لمنصب رئيس الجمهورية".

وتتواصل المحادثات بين الحزبين الكوردستانيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، بشأن تسمية مرشحٍ للمنصب الذي يعد من حصة الكورد وفقاً للعرف السياسي السائد في البلاد منذ 2005.

ولفت أسدي أن "للكورد خيارين، إما الاتفاق على مرشحٍ وحيد، أو إعادة سيناريو 2018 واختيار رئيس الجمهورية من جانب أعضاء البرلمان".

وأضاف "الإطار التنسيقي جاهزٌ لتشكيل الحكومة برئاسة، محمد شياع السوداني، فقد انتهينا من إعداد الأجندة، بعد موافقة جميع الأطراف السياسية".

وتستمر الأزمة السياسية في العراق منذ الانتخابات التشريعية نوفمبر تشرين الثاني 2021، في أعقاب فشل التيار الصدري في تشكيل حكومة أغلبية، ورغبته بإبعاد أحزاب الإطار التنسيقي عن الحكومة المقبلة.

ومع إخفاق الصدر في تفعيل الثلث المعطل في البرلمان، مضى بسحب نوابه وعددهم 73، ليفتح بذلك المجال أمام الإطار بتشكيل الحكومة، بعد أن حلّ مكان التيار الصدري كأكبر قوة.

لكن الصدر رفض مرشح الإطار لرئاسة الحكومة، محمد شياع السوداني، الذي يعتبره ظلاً لـ نوري المالكي أبرز خصوم الزعيم الشيعي.

قبل أن يأمر أنصاره بالاعتصام داخل مبنى البرلمان، لمنع الإطار في المضي لتشكيل الحكومة، تسبب ذلك لاحقاً بنشوب أعمال عنف أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.