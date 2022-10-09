نيجيرفان بارزاني والقنصل الكويتي في أربيل يبحثان مستجدات العملية السياسية في العراق والمنطقة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والقنصل الكويتي الجديدى لدى أربيل عثمان الداود، اليوم الأحد 9 تشرين الأول أكتوبر 2022، الأوضاع في العراق والمنطقة.

وخلال اللقاء هنأ نيجيرفان بارزاني، القنصل الكويتي على مباشرته مهام عمله، آملاً له الموفقية والنجاح، معبرا له عن الدعم الكامل لإنجاح مهامه.

وإلى جانب التعبير عن رغبة إقليم كوردستان في تعزيز علاقاته مع دولة الكويت، جدد نيجيرفان بارزاني التعبير عن الشكر والتقدير لقيادة دولة الكويت على المساعدات الإنسانية التي قدمتها في إقليم كوردستان للنازحين واللاجئين.

من جهته، وإلى جانب إبداء سعادته بمباشرته مهام عمله في إقليم كوردستان، عبر القنصل العام الكويتي الجديد في إقليم كوردستان عن أمله في أن يتمكن من تقوية العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين إقليم كوردستان والكويت.

وبحث الجانبان آخر مستجدات العملية السياسية في العراق وأوضاع المنطقة بصورة عامة شكلت محوراً آخر من اللقاء الذي أكد فيه الجانبان على أهمية أمن واستقرار المنطقة للأطراف كافة.