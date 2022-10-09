سیاسة

الرئيس بارزاني والسفير الألماني في بغداد يبحثان الجهود المبذولة لإنهاء الانسداد السياسي في العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان الرئيس بارزاني السفير الالماني اربيل

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني والسفير الألماني في العراق، الجهود الأخيرة المبذولة لإنهاء الانسداد السياسي الذي تمرّ به البلاد منذ الانتخابات التشريعية نوفمبر تشرين الثاني 2021.

جاء ذلك خلال لقاءٍ، الأحد، جمع الرئيس بارزاني مع السفير الألماني في العراق، مارتن إيغر،في صلاح الدين، بحضور القنصل العام الألماني في أربيل، كلاوس شترايشر.

وبحث الجانبان الوضع السياسي العام في العراق، والجهود الأخيرة المبذولة لإنهاء الانسداد السياسي الذي تمرّ به البلاد.

وشدّد الرئيس بارزاني على أن المسودة بين الأحزاب الكوردية وكتل السُنة والإطار التنسيقي، أعدّت على أساس الدستور العراقي.

من جانبه، أكد السفير الألماني أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع إقليم كوردستان، لافتاً أنها ترغب بتطوير العلاقات في المستقبل، خاصة في المجال التجاري.

كما ندد السفير الألماني القصف الإيراني على مناطق بإقليم كوردستان واستهداف المدنيين، مشيراً إلى أن بلاده "تدعم حقوق إقليم كوردستان ضمن إطار الدستور".

وخلال الاجتماع تطرق الجانبان أيضاً إلى مشكلة تغيّر المناخ وندرة المياه في العالم.

وكان الرئيس بارزاني قد استقبل في صلاح الدين، الأحد، السفير التركي في العراق، علي رضا غونيه، وناقش الجانبان الوضع السياسي في العراق، وآخر خطوات تشكيل الحكومة الجديدة.

كما تطرق الاجتماع إلى العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا، والتأكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

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