نيجيرفان بارزاني والسفير الفرنسي يبحثان مساعي ماكرون في حل الأزمة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه مساء اليوم الأحد مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حل الأزمة العراقية المستمرة منذ الانتخابات النيابية التي أجريت قبل عام.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان أن نيجيرفان بارزاني استقبل شوفاليه وبحث معه "آخر تطورات العملية السياسية في العراق وعلاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان ومسألة تأجيل الانتخابات وأوضاع المنطقة بصورة عامة".

ورأى الجانبان أهمية الأمن والاستقرار السياسي والأمني في العراق لضمان استقرار المنطقة كلها، مؤكدين على العمل المشترك بين الأطراف السياسية ومكونات العراق لتجاوز الصعاب وتحديات المرحلة، الأمر الذي يستوجب اللجوء إلى الحوار البناء والتفاهم المشترك بينها.

واتفق الجانبان على أن العراقيين يستحقون حياة ومستقبلاً أفضل ويمكن حل مشاكلهم وتجاوز الصعاب بمساعدة من الأصدقاء والمجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على مساعي الرئيس ماكرون وفرنسا لمساعدة وحث الأطراف العراقية على التفاهم والاتفاق على حل المشاكل.

وشهد اللقاء بحث علاقات أربيل- بغداد وأهمية استمرار الحوار بينهما لحل المشاكل، وأوضاع سنجار، أحوال الإيزيديين، والرغبة الثنائية في تقوية علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك.