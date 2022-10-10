بعثة الأمم المتحدة في العراق تدعو الى حوار دون شروط مسبقة

أربيل (كوردستان24)- دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الأطراف السياسية للانخراط في حوار دون شروط مسبقة مؤكدة على انه ليس لدى العراق الكثير من الوقت وقد حان الوقت بأن تتحمل الطبقة السياسية المسؤولية ومطابقة الاقوال مع الافعال.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها اليوم الاثنين "توجه العراقيون قبل عام الى صناديق الاقتراع على أمل رسم مستقبل جديد لبلدهم، وأجريت انتخابات بصعوبة بالغة والتي جاءت نتيجة للضغط الشعبي من خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد ولقي فيها عدة مئات من الشباب العراقيين حتفهم وأصيب الالاف، وللأسف تلك الممارسة الديمقراطية اعقبتها سياسات انقسامية ولدت خيبة أمل عامة ومريرة".

وأضاف البيان "اليوم ليس لدى العراق الكثير من الوقت، فالازمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والاحداث الأخيرة دليل على ذلك، وتهدد أيضاً سبل عيش المواطنين، وعليه يمثل إقرار ميزانية 2023 قبل نهاية العام أمراً ملحاً".

وأشار البيان الى انه "بذلت جهود دؤوبة في الأسابيع والاشهر الماضية لجميع الجهات الفاعلة للشروع في طريق نحو الاستقرار السياسي ولكن دون جدوى، وحان الوقت الان بأن تتحمل الطبقة السياسية المسؤولية ومطابقة الاقوال مع الأفعال".

وأكد البيان على انه "يتعين على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة والاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن ألا وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة، لقد حان وقت العمل".