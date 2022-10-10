بعد يومين من حادثة جسر القرم.. سلسلة انفجارات تضرب العاصمة كييف

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم الأثنين، بسقوط قتلى وجرحى جراء سلسلة انفجارات ضربت العاصمة كييف، وذلك في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع السبت الماضي في جسر القرم.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ للإذاعة العامة الأوكرانية إن عدة انفجارات هزت كييف، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأضاف المتحدث "جارٍ التأكد من التفاصيل".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن 3 انفجارات قوية دوّت في كييف صباح اليوم، وتصاعدت أعمدة الدخان من وسط العاصمة الأوكرانية.

ووقعت الانفجارات قرابة الساعة 8:15 (5:15 ت غ)، بعد أكثر من ساعة على انطلاق صفارات الإنذار.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الكثيف تتصاعد من عدة مواقع في المدينة.

وتأتي هذه الانفجارات وسط أجواء من الترقب لمستوى الرد الروسي المتوقع، بعدما قالت السلطات الروسية إن انفجارا كبيرا لشاحنة مفخخة -صباح السبت الماضي- ألحق أضرارا بجسر كيرش، الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.