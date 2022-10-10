برهم صالح: آن الأوان لإنهاء دوامة الأزمات والتأسيس لحكم رشيد

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح اليوم الاثنين لإنهاء دوامة الازمات والتأسيس لحكم رشيد مضيفاً ان مرور عام على الانتخابات دون إكمال استحقاقاتها الدستورية تذكير قاسٍ بما فاتنا من فرص ضائعة لبلدنا.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة اليوم الاثنين على موقع تويتر بمناسبة مرور عام على اجراء الانتخابات المبكرة "يمر عام على الانتخابات دون اكمال استحقاقاتها الدستورية. تذكير قاسٍ بما فاتنا من فرص ضائعة لبلدنا، وحافزٌ مهم لرص الصف والحوار الوطني الجامع، يكون أساسه ومُنتهاه مصلحة الوطن والمواطنين وتلبية حقهم في الحياة الحرة الكريمة".

وأضاف رئيس الجمهورية "آن الاوان لانهاء دوامة الازمات والتاسيس لحكم رشيد".