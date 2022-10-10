الإطار التنسيقي يجتمع مع الأحزاب الكوردية لحسم ملف رئاسة الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يجتمع الإطار التنسيقي الذي يضم عدة أحزابٍ شيعية، يوم غدٍ الثلاثاء، مع الأطراف الكوردية لحسم ملف منصب رئاسة الجمهورية.

وأعلن القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتيبي، في تصريحٍ صحفي، أن الإطار سيجتمع غداً الثلاثاء مع الأحزاب الكوردية، للبت حول ملف رئاسة الجمهورية وتحديد مرشحٍ للمنصب.

وكان القيادي في الإطار التنسيقي، أحمد أسدي، قد أكّد في وقتٍ سابق، على تعليق تشكيل الحكومة، لحين تحديد مرشحٍ لمنصب رئاسة الجمهورية الذي يتنافس عليه الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين.

ويعدُّ منصب رئاسة الجمهورية العراقية من حصة الكورد، وفقاً للعرف السياسي السائد في البلاد منذ 2005، حيث تتواصل المحادثات بين الحزبين الكوردستانيين، بشأن تسمية مرشحٍ للمنصب.

يأتي ذلك، بينما تستمر الأزمة السياسية في العراق منذ الانتخابات التشريعية نوفمبر تشرين الثاني 2021، في أعقاب فشل التيار الصدري بتشكيل حكومة أغلبية، ورغبته بإبعاد أحزاب الإطار التنسيقي عن الحكومة المقبلة.

ومع إخفاق الصدر في تفعيل الثلث المعطل في البرلمان، مضى بسحب نوابه وعددهم 73، لتُمنح الفرصة للإطار بتشكيل الحكومة، بعد أن حلّ مكان التيار الصدري كأكبر قوة في مجلس النواب.

وشدّد العتيبي في تصريحه اليوم الاثنين، على أن "الكرة صارت في الملعب الكوردي، وعلى الأحزاب الكوردية أن تحدد ما إذا كانوا سيتفقون على مرشحٍ مشترك، أم سيتنافسون على منصب الرئاسة بمرشحين اثنين".

وفي حال فشلت الأطراف الكوردية في الاتفاق على مرشحٍ مشترك، فمن المتوقع أن يُعاد سيناريو 2018 ، ويتم اختيار رئيس الجمهورية من جانب أعضاء مجلس النواب العراقي.