سیاسة

الحلبوسي والفياض والسوداني يصلون اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان الحلبوسي اربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين، 10 تشرين الأول أكتوبر 2022، الى عاصمة إقليم كوردستان، أربيل.

وقال مصدر من مكتب رئيس البرلمان العراقي لكوردستان 24، ان الحلبوسي يترأس وفدا مكونا من رئيس هيئة الحشد الشعبي والقيادي في الإطار التنسيقي فالح الفياض، ومرشح الإطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، للاجتماع بكبار قادة الإقليم للتباحث، بهدف حسم الخلاف حول منصب رئاسة الجمهورية، الذي يتنافس عليه الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين.

ويعدُّ منصب رئاسة الجمهورية العراقية من حصة الكورد، وفقاً للعرف السياسي السائد في البلاد منذ 2005، حيث تتواصل المحادثات بين الحزبين الكوردستانيين، بشأن تسمية مرشحٍ للمنصب.

يأتي ذلك، بينما تستمر الأزمة السياسية في العراق منذ الانتخابات التشريعية نوفمبر تشرين الثاني 2021، في أعقاب فشل التيار الصدري بتشكيل حكومة أغلبية، ورغبته بإبعاد أحزاب الإطار التنسيقي عن الحكومة المقبلة.

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