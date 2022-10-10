نيجيرفان بارزاني والسفير الألماني في العراق يشددان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان 24)- شدّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والسفير الألماني في بغداد، مارتن إيغر، على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وألمانيا.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع نيجيرفان بارزاني،اليوم الاثنين، مع سفير ألمانيا في العراق والوفد المرافق له.

وتحدث الجانبان عن آخر التطورات السياسية بعد مرور عامٍ على الانتخابات التشريعية في العراق، والمساعي الرامية لتصحيح مسار العملية السياسية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.

وأثنى نيجيرفان بارزاني، على دعم ألمانيا ومساعدتها للعراق وإقليم كوردستان في محاربة الإرهاب، وتمديد مهمة القوات الألمانية في العراق وإقليم كوردستان.

وشدد الجانبان خلال لقائهما، على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وألمانيا، وأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي والدول الصديقة للعراق والإقليم، وتشكيل حكومةٍ تلبي مطالب الشعب العراقي.

كذلك ناقشا الوضع الداخلي في إقليم كوردستان والعلاقات بينه وبين بغداد، والخطوات المقبلة، إضافةً إلى التباحث حول آخر المستجدات في المنطقة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، كلاوس شتراوس، بمناسبة تسنّمه مهامه الجديدة قنصلاً عاماً لألمانيا الاتحادية في إقليم كوردستان، متمنياً له الموفقية والنجاح.