السفير البريطاني: أعمال العنف التي شهدها العراق غير مقبولة ولا يمكن السماح بتكرارها

أربيل (كوردستان24)- دعا السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسون ريتشاردسون جميع الأطراف في العراق الالتزام بالحوار والانخراط بحسن نية والعمل معا للتوصل الى حل سلمي وقانوني وشامل، مضيفاً أن ما حدث من أعمال عنف في العراق في الأسابيع الأخيرة غير مقبولة ولا يمكن السماح بتكرارها.

وقال السفير البريطاني في العراق مارك برايسون ريتشاردسون في بيان له اليوم الاثنين "أؤيد بالكامل بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بعد مرور عام على الانتخابات العراقية، كان هناك القليل فقط من التقدم نحو إنشاء حكومة ذات صلاحيات كاملة وفعالة يمكنها تلبية احتياجات الشعب العراقي وتنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل وتقديم الخدمات وضمان سلامة الشعب وأمنه".

وأضاف السفير البريطاني "ان الجدل والاختلافات السياسية هي مؤشرات صحية للديمقراطية، لكن هذه الاختلافات تحتاج الى حل سلمي".

وأشار ريتشاردسون الى "ان أعمال العنف التي شهدها العراق في الأسابيع الأخيرة ولا يمكن السماح بتكرارها، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بالحوار والانخراط بحسن نية والعمل معاً للتوصل الى حل سلمي وقانوني وشامل، وينبغي استنفاد جميع إمكانيات تحقيق ذلك ".

وأكد على أنه "في الوقت ذاته هناك متطلبات عاجلة مثل الميزانية والتي تحتاج الى معالجة سريعة من أجل الشعب العراقي، والان هو وقت العمل".

وأوضح السفير البريطاني "لقد عززت الأشهر الاثنا عشر الماضية من الجمود دعوات الإصلاح لإعادة التواصل بين النخب السياسية في العراق والشعب العراقي، ونتطلع الى دعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاحات والعمل معاً لتحقيق مصالحنا المشتركة مثل تعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة التغيير المناخي".