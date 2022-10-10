حيدر العبادي: الاستمرار بتعطيل الدولة ينذر بثورة شعبية

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اليوم الاثنين لتجاوز تداعيات أزمة العملية الانتخابية وما تلاها، محذراً من اعتماد معادلة حكم اقصائية هشة تكون تداعيات سقطوها أكبر من مأزق الانسداد الحالي، مضيفا ان الاستمرار بتعطيل الدولة ينذر بثورة شعبية.

وقال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي في بيان له اليوم الاثنين "مر عام على إجراء الإنتخابات المبكرة، وما زال الإنسداد السياسي سيد الموقف، وهو أمر لا يليق بمن يتصدى لقيادة شعب وإدارة دولة".

وأضاف العبادي "دعوت سابقاً، وبمبادرات معلنة وخاصة، لتجاوز تداعيات أزمة العملية الإنتخابية وما تلاها، والذهاب إلى تسويات وطنية دستورية ينتجها حوار بنّاء ومسؤول للخروج من الأزمة، وأجدد اليوم الدعوة، وأحذر من اعتماد معادلة حكم إقصائية هشة تكون تداعيات سقوطها أكبر من مأزق الإنسداد الحالي".

وتابع قائلاً "يؤسفني الحديث بلغة التحذير، لكن على الساسة إدراك، أنّ الإستمرار بتعطيل الدولة ينذر بثورة شعبية وبتدويل الحالة العراقية وهو ما لا يرضاه العراقيون".

وأكد العبادي "كلي أمل، أن يسود منهج الحكمة لإنهاء الأزمة السياسية، حرصاً على الدولة والنظام والشعب".