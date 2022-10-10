سیاسة

مسرور بارزاني يتباحث مع السفير الألماني جهود تشكيل الحكومة الاتحادية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مسرور بارزاني السفير الالماني اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بالسفير الألماني لدى العراق، مارتن إيغر، ناقشا خلاله الأوضاع العامة في العراق والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وأثنى مسرور بارزاني على جهود الحكومة الألمانية على ما تقدمه من دعم ومساندة لإقليم كوردستان والعراق، مشيراً إلى أواصر الصداقة التي تربط إقليم كوردستان بألمانيا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع العام في العراق والجهود الجارية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وفي هذا الصدد، أكّد مسرور بارزاني على أهمية احترام مبادئ الشراكة الحقيقية لإقليم كوردستان في القرار السياسي العراقي، والتوازن والتوافق.

من جانبه، أبدى السفير الألماني رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، ومواصلة دعم البيشمركة.

وخلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام الألماني الجديد لدى إقليم كوردستان، كلاوس شتراوس، وجّه رئيس الحكومة التهنئة له، متمنياً له النجاح والموفقية.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف