مسرور بارزاني يتباحث مع السفير الألماني جهود تشكيل الحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بالسفير الألماني لدى العراق، مارتن إيغر، ناقشا خلاله الأوضاع العامة في العراق والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وأثنى مسرور بارزاني على جهود الحكومة الألمانية على ما تقدمه من دعم ومساندة لإقليم كوردستان والعراق، مشيراً إلى أواصر الصداقة التي تربط إقليم كوردستان بألمانيا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع العام في العراق والجهود الجارية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وفي هذا الصدد، أكّد مسرور بارزاني على أهمية احترام مبادئ الشراكة الحقيقية لإقليم كوردستان في القرار السياسي العراقي، والتوازن والتوافق.

من جانبه، أبدى السفير الألماني رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، ومواصلة دعم البيشمركة.

وخلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام الألماني الجديد لدى إقليم كوردستان، كلاوس شتراوس، وجّه رئيس الحكومة التهنئة له، متمنياً له النجاح والموفقية.