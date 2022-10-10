شاخوان عبد الله: لم يُتَّخذ قرارٌ رسمي لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- أكّد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، على عدم وجود قرارٍ رسمي حتى الآن بخصوص عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلن عددٌ من قادة الإطار التنسيقي، في وقتٍ سابق، أن ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم أحزاباً كوردية وسُنّة وشيعة، إضافة للإطار، الاتفاق على عقد جلسةٍ الأربعاء القادم لاختيار رئيسٍ للبلاد.

وقال عبد الله في تصريحٍ لـ كوردستان 24 "لم يُتّخذ أي قرارٍ رسمي بشأن عقد جلسة البرلمان العراقي بعد غدٍ الأربعاء، لانتخاب رئيس الجمهورية.

وكان القيادي في الإطار التنسيقي، أحمد أسدي، قد أفاد في وقتٍ سابق، بتعليق قرار تشكيل الحكومة، بسبب عدم الاتفاق على مرشحٍ واحد لمنصب رئيس الجمهورية.

ولفت أسدي أن "للكورد خياران، إما الاتفاق على مرشحٍ وحيد، أو إعادة سيناريو 2018 واختيار رئيس الجمهورية من جانب أعضاء البرلمان".

وتستمر المباحثات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، بشأن الاتفاق على تسمية مرشحٍ لمنصب رئيس الجمهورية العراقية الذي يعد من حصة الكورد، وفقاً للعرف السياسي السائد في البلاد منذ 2005.

ويتمسّك الاتحاد الوطني الذي يرى أن هذا المنصب من حصته، بتجديد الثقة للرئيس الحالي، برهم صالح، بينما يصرُّ الحزب الديمقراطي على ترشيح ريبر أحمد، عوضاً عن صالح.

يأتي ذلك، بينما يجتمع في أربيل، وفدٌ مؤلّف من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والمرشح لمنصب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مع كبار قادة إقليم كوردستان للتباحث حول حسم مرشح منصب رئاسة الجمهورية.