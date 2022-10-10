سیاسة

نيجيرفان بارزاني يتناقش مع السفير التركي حول تطوير العلاقات بين كوردستان وأنقرة

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان نيجيرفان بارزاني السفير التركي اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، بالسفير التركي لدى بغداد، علي رضا غونيه، ناقشا سبل تطوير العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع تركيا، خاصةً في مجال الاقتصاد والتجارة والتعاون المشترك.

وتطرق نيجيرفان بارزاني والسفير التركي في اجتماعهما، إلى آخر مستجدات العملية السياسية ومسألة الانتخابات الرئاسية في العراق، والجهود الرامية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وشدّد الجانبان على أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام في العراق، وتأثيره الإيجابي على استقرار المنطقة برمتها.

كذلك سلّط الاجتماع الضوء على تحديات المرحلة الحالية التي تمرُّ بها البلاد، وكيفية تجاوزها عبر التعاون بين جميع المكونات والأحزاب السياسية في العراق، والاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية الغنية في البلاد.

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