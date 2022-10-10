الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من ائتلاف إدارة الدولة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين في أربيل وفداً من ائتلاف إدارة الدولة، ونوقش في الاجتماع الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

وقال مقر البارزاني في بيان له اليوم الاثنين 10 تشرين الأول 2022 "استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم وفداً من ائتلاف إدارة الدولة".

وأضاف البيان "نوقش في الاجتماع الوضع السياسي في العراق و المسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة و اختيار رئيس الجمهورية و تشكيل الحكومة الاتحادية".

وأشار البيان الى أنه "اتفق المجتمعون على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول الى حلول قبل عقد الجلسة المعنية".