نائبٌ عن الديمقراطي الكوردستاني يُحمّل الحكومة الاتحادية فشل تطبيق اتفاق سنجار

أربيل (كوردستان 24)- حمّل النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، محما خليل، الحكومة الاتحادية فشل تطبيق اتفاق سنجار، متوعّداً بمقاضاتها.

وفي مؤتمرٍ صحفي حضره نواب الحزب، اليوم الاثنين، وصف خليل أوضاع سنجار بـ "المأساوية"، مؤكّداً أنه "من غير المجدي رؤية النازحين يفترشون الخيم، من دون خدمات وأمان، أو عودة آمنة إلى بيوتهم".

ووقعت الحكومة الاتحادية في بغداد في التاسع اكتوبر تشرين أول 2020، مع إقليم كوردستان، اتفاقاً يقضي بإخراج الجماعات المسلحة غير القانونية من القضاء، بالتنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركه، وضمان عودة آمنة للنازحين.

وقال خليل "يرفض الأهالي في سنجار الإدارة غير الشرعية التي يشرف عليها حزب العمال الكوردستاني"، مشيراً "سنقاضي الحكومة لعدم تطبيقها بنود الاتفاق".

وأضاف "نحن نواب في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وممثلون عن سنجار وحكومة إقليم كوردستان، نحاول تطبيق الاتفاقية، لكن دون جدوى، بسبب ممارسات حزب العمال ومؤيديه بوضع معوقات في طريقنا".

وتعرّضت سنجار، وهي مدينة عراقية تقع غربي محافظة نينوى شمالي البلاد، في الثالث أغسطس آب 2014، لهجومٍ من جانب تنظيم "داعش"، تسبب بمقتل نحو 5000 مدني واختطاف آلاف النساء، وفق تقريرٍ للأمم المتحدة.