سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل العلامة السيّد صالح الحكيم

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رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل صالح الحكيم
رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل صالح الحكيم
کوردستان مسرور بارزاني صالح الحكيم كوردستان العراق

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين برحيل العلّامة العراقي السيّد صالح الحكيم.

وفيما يلي نص التعزية:

إلى السيّد عمّار الحكيم المحترم

رئيس تيّار الحكمة الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نتقدم إلى سماحتكم وإلى أسرة آل الحكيم الكريمة بخالص العزاء والمواساة في رحيل سماحة العلّامة السيّد صالح الحكيم، سائلين المولى القدير أن يتغمد فقيدكم بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهمكم وعائلته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

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