آيدن معروف يطالب بتثبيت حقوق المكوِّنات في مسوّدة دستور إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- طالب وزير الإقليم لشؤون المكوِّنات في حكومة إقليم كوردستان آيدن معروف، اليوم الاثنين، بتثبيت حقوق المكوِّنات في مسوّدة دستور الإقليم.

وتمنح المادة 120 من الدستور العراقي إقليم كوردستان حق وضع دستور خاص به، يحدد هيكل السلطات فيه وصلاحياتها، وآليات ممارستها، على ألا يتعارض مع دستور الدولة العراقية الصادر في العام 2005.

وقال آيدن معروف في مداخلةٍ مع كوردستان24، إننا "نعمل مع كل الأطراف السياسية لتثبيت حقوق المكوِّنات الدينية والقومية في مسوّدة دستور إقليم كوردستان".

وشدد على أن "الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تُبدي إهتماماً بالغاً بحقوق المكوِّنات في إقليم كوردستان"، مؤكداً أنها "تواصل جهودها لضمان المزيد من الحقوق".

وأكد أنه "يتوجب على جميع الأطراف السياسية العمل على إقرار دستورٍ معاصر لـ كوردستان يتوافق مع الوضع الحالي في الإقليم".

وأشار إلى "أنهم سيواصلون اجتماعاتهم التشاورية مع ممثلي المكونات الدينية والقومية ومنظمات المجتمع المدني في إقليم كوردستان، من أجل صياغة مقترحٍ لتثبيت حقوق المكوِّنات في مسوَّدة دستور الإقليم".

وتتألف مسودة دستور إقليم كوردستان من 122 مادة دستورية، يتضمن قسمٌ منها تعريف الإقليم وحدوده وهويته السياسية والاجتماعية، وآخر يتعرض لشكل السلطات في الإقليم وتقسيمها واستقلالها عن بعضها، وكذلك شكل علاقة الإقليم مع السلطات الاتحادية.