قيادي في الفتح يكشف فحوى "اجتماع أربيل": جلسة الأربعاء لن تعقد إلا باتفاق الكورد

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو تحالف الفتح محمود الحياني اليوم الاثنين إن الاجتماع الذي عقده وفد تحالف "إدارة الدولة" مع الرئيس مسعود بارزاني لم يتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد مرشح رئاسة الجمهورية في ظل تمسك الحزبين بمرشحيهما لشغل المنصب.

وقال الحياني في مقابلة مع كوردستان 24 "أعتقد أن فخامة الرئيس بارزاني ربما لا يعترض على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية إلى الاتحاد الوطني في حال استبدل مرشحه الحالي (برهم صالح)، إذ لدى الحزب الديمقراطي اعتراض على اسم المرشح وليس حزبه".

وأشار إلى أن الحزبين الكورديين لم يتفقا بعد على تسمية مرشح رئيس الجمهورية، مبيناً أن الرئيس بارزاني يحاول "كسب الوقت لتغيير اسم المرشح، وهذا مطلب للحزب الديمقراطي الكوردستاني، للمضي فيما يتعلق بالاتفاق على اسم مرشح تسوية يتفق عليه الحزبان".

وتابع "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تتم إلا باتفاق الحزبين الكورديين.. وفخامة الرئيس مسعود بارزاني رفض الدخول إلى البرلمان بمرشحين اثنين وأصر على الدخول بمرشح واحد".

ووصف الحياني الرئيس مسعود بارزاني بأنه "مهندس العملية السياسية"، وقال إنه من كبار مؤسسي النظام السياسي والانتخابات وصياغة الدستور بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

وقال إن القوى السنية والشيعية تتنظر توافق الكورد على مرشح رئاسة الجمهورية لعقد الجلسة، لافتاً إلى أن "الرأي الأول والأخير" بهذا الصدد عائد إلى الرئيس مسعود بارزاني.

وأشار إلى أنه حتى لو شُكلت حكومة فسوف تواجه "مشكلة كبيرة" تتمثل اعتراض الصدريين وقد يخرجوا مع التشرينيين إلى الشوارع في 25 من الشهر الجاري.