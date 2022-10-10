كتلة الحزب الديمقراطي تحدد ثلاثة خيارات لانتخاب رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان24)- قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري اليوم الاثنين إن أمام الكورد ثلاثة خيارات لانتخاب رئيس الجمهورية.

ولم يتفق الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لغاية الآن على تسمية مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، ولا يزالان يتمسكان بمرشحيهما.

وقالت صبري في مقابلة مع كوردستان 24 "تتمثل الخيارات الثلاثة إما بالتصويت على اختيار مرشح رئاسة الجمهورية تحت قبة برلمان كوردستان، أو التوصل إلى اتفاق بين الحزبين، أو باحترام خيار أغلبية المقاعد البرلمانية والأصوات التي حصل عليها كل طرف".

وأضافت أن "الحوارات بين الحزبين الرئيسيين في كوردستان مستمرة"، مؤكدةً أن "الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق أو رؤية مشتركة لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية العراقية".

وتابع "لا نود تكرار سيناريو عام 2018 والآلية التي جرى فيها انتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى أن "المنصب مهم بالنسبة لنا ولدينا رؤيتنا الخاصة به".

كذلك علّقت صبري على حملة جمع التواقيع لتحديد جلسة انتخاب الرئيس يوم الأربعاء بالقول "جمع التواقيع ليس ملزماً لعقد الجلسات، وهيئة الرئاسة هي من تحدد يوم عقد الجلسة".

وأكدت أن "النظام الداخلي للبرلمان يُلزم بالإعلان موعد الجلسة القادمة قبل عقدها بثلاثة أيام، لكنه لم يصدر عن شيء رسمي حتى الآن".