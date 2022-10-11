الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين سوري بحاجة للمساعدات للتصدي للشتاء

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين، إن نحو ستة ملايين شخصا في سوريا، سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية للتصدي لظروف الشتاء القاسية.

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن المساعدات التي يحتاجها السوريين، تشكل زيادة بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى ان استراتيجية الاستجابة الشتوية تركز على الأشخاص المعرضين بشكل أكبر للخطر، والأشد ضعفا.

وتابع دوجاريك إن "من بين أولئك الذين تم منحهم الأولوية للمساعدة، النازحون الذين يعيشون في خيام أو ملاجئ مؤقتة، بما في ذلك 800,000 شخص يقيمون في خيام في شمال غرب سوريا."

واكد على ان هنالك حاجة إلى حوالي 200 مليون دولار لسد فجوة التمويل والسماح لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالشتاء بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 و آذار/مارس 2023.