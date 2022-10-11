السفير الروسي لدى واشنطن يدعو الولايات المتحدة الى التوقّف عن دعم أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- دعا السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، الولايات المتحدة وحلفاءها الى التوقّف عن دعم أوكرانيا وتزويدها بالسلاح خلال الحرب التي أعلنتها موسكو ضد كييف منذ فبراير شباط الفائت.

واعتبر أنتونوف أن ضخ الأسلحة "الفتاكة" إلى كييف "سيُطيل أمد الصراع ويقود إلى وقوع مزيدٍ من الضحايا والدمار"، مطالباً واشنطن وحلفاءها بـ "عدم تجاوز الخط الأحمر الذي يقتربون منه".

وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، قبل اندلاع الحرب، مساعداتٍ عسكرية إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات، لكنها كثّفت من دعمها خلال الحرب التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

وأشار السفير الروسي إلى أن بيان البيت الأبيض "تأكيدٌ جديد على أن واشنطن عززت مكانتها كمشاركٍ في الصراع مع أوكرانيا".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد تعهّد بتزويد أوكرانيا أنظمة دفاع جوي متطوّرة عقب الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة كييف ومدن أخرى، اعتبرها زيلنسكي، محاولةً من موسكو لـ "محو بلاده عن عن وجه الأرض".

مقابل ذلك، وصف مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، القصف الروسي على المدن الأوكرانية بـ "جريمة حرب"، معتبراً أنها حربٌ "لا قواعد لها".

يأتي ذلك، بعد انفجار شاحنةٍ مفخخة في الطريق البري على جسر كيرتش الذي يعتبر حلقة الوصل الوحيدة بين روسيا وشبه جزيرة القرم، تتهم موسكو كييف بالوقوف وراءه.