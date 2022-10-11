محافظ أربيل يلغي حفلة لـ محمد رمضان بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدر محافظ أربيل، أوميد خوشناو، قراراً ألغى بموجبه حفلة للممثل ومغني الراب المصري، محمد رمضان، كان من المقرر إحياءها في المدينة أواخر اكتوبر تشرين الأول الجاري.

ونشر الفنان المصري، المشهور بألقابٍ مختلفة منها الأسطورة، بوستر الحفلة على حسابه في تويتر وانستغرام.

وحدد فيها مكان وزمان حفله بمطعم (مم وزين) بأربيل يوم 27/10/2022، تزامناً مع إلغاء حفلة له في الإسكندرية، وقبلها في سوريا.

لكنه لم ينشر أي شيء حول إلغاء حفلته في إقليم كوردستان، حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ويعد رمضان من الممثلين المثيرين للجدل بسبب أغانيه التي تعتبرها معظم المجتمعات العربية مخلة بالآداب العامة وبعيدة عن أخلاقها.

وحقق الفنان المصري نجاحاتٍ متتالة منذ ظهوره المميز في مسلسل الأسطورة بدور ناصر الدسوقي، ثم عن دوره في مسلسل نسر الصعيد في شخصية زين القناوي.