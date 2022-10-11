وزير البيئة: العراق يخسر المليارات يوميا جراء التغير المناخي

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير البيئة الاتحادي جاسم الفلاحي اليوم الثلاثاء 11 تشرين الأول أكتوبر 2022، ان العراق يخسر المليارات يوميا، جراء التغير المناخي.

وقال الفلاحي لصحيفة "الصباح" الحكومية، ان العراق يتعرض لخسائر كبيرة جراء التغييرات المناخية، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وارتفاع معدلات التصحر، وتدهور الأراضي بفعل الجفاف والعواصف الغبارية والرملية.

واضاف، إن "العراق يخسر يوميا نحو 10 مليارات دينار عراقي جراء التغيير المناخي على مستوى النقل وتصدير الموارد النفطية والازدحام غير المسبوق في ردهات الطوارئ وتوفير العلاج لمرضى الجهاز التنفسي والربو والحساسية في المستشفيات فضلا عن ازدياد الهجمات الإرهابية أثناء العواصف الغبارية".

وحذر الوزير العراقي من أن بلاده تمر حاليا بأخطر مرحلة جفاف جراء انخفاض المخزون المائي الاستراتيجي بسبب تناقص الموارد المائية جراء قلة الأمطار، كما حذر في الوقت نفسه من ان العراق يواجه تحديات كبيرة جراء زيادة معدلات التلوث بسبب استخدام تكنولوجيا قديمة تسهم في زيادة معدلات الانبعاثات الكربونية المصاحبة للصناعة النفطية.