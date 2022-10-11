صحة السليمانية تعلن إدخال 700 طفل إلى مستشفيات المحافظة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للصحة في السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن تحويل 700 طفل إلى مستشفيات المحافظة، خلال 24 ساعة الماضية، بسبب القيء والإسهال.

وتعدُّ هذه الحالات ليست الأولى التي تظهر في السليمانية، فقد سبق لصحة المحافظة أن أعلنت أواخر سبتمبر أيلول الماضي عن تعرّض 100 طالب من مدرسة واحدة لتسمم جماعي.

وقال بشدر عبد الله، مدير مستشفى د. جمال رشيدي التعليمية للأطفال، إن عدد المرضى الذين أُدخِلوا المستشفى ارتفع خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى نحو 700 طفل مريض.

وأضاف "تم قبول 137 مريضاً، وفُحِص 70 في قسم الأمراض المزمنة"، مؤكّداً أن معظم الأطفال الذين أُدخِلوا المستشفى "تم تحويلهم إلى قسم الطوارئ وقسم حديثي الولادة".