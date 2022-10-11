صحة وبیئة

صحة السليمانية تعلن إدخال 700 طفل إلى مستشفيات المحافظة

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان المديرية العامة السليمانية 700 طفل التسمم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للصحة في السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن تحويل 700 طفل إلى مستشفيات المحافظة، خلال 24 ساعة الماضية، بسبب القيء والإسهال.

وتعدُّ هذه الحالات ليست الأولى التي تظهر في السليمانية، فقد سبق لصحة المحافظة أن أعلنت أواخر سبتمبر أيلول الماضي عن تعرّض 100 طالب من مدرسة واحدة لتسمم جماعي.

وقال بشدر عبد الله، مدير مستشفى د. جمال رشيدي التعليمية للأطفال، إن عدد المرضى الذين أُدخِلوا المستشفى ارتفع خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى نحو 700 طفل مريض.

وأضاف "تم قبول 137 مريضاً، وفُحِص 70 في قسم الأمراض المزمنة"، مؤكّداً أن معظم الأطفال الذين أُدخِلوا المستشفى "تم تحويلهم إلى قسم الطوارئ وقسم حديثي الولادة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف